Duşa giren genç kız hatasının bedelini canıyla ödedi
Duşa giren genç kız hatasının bedelini canıyla ödedi
Şarja takılı telefonla su dolu küvete giren 16 yaşındaki genç kız, akıma kapılarak hayatını kaybetti
Dünya Haberleri
İtalya'nın güneyindeki Montefalcione kentinde yaşayan Maria Antonietta Cutillo isimli genç kız banyonun küvetinde telefonunu şarja taktıktan sonra elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz Salı akşamı meydana gelen olaydaMaria Antonietta Cutillo isimli genç kız arkadaşıyla telefon görüşmesi yaparken banyoya girdi.
AİLESİ EVDE YOKTU
Genç kız küvetteyken telefonunu şarja taktı. Telefonun küvete düşmesi sonucu talihsiz kız akıma kapılarak hayatını kaybetti. Maria Antonietta Cutillo'nun ailesinin ise o sırada evde olmadığı öğrenildi.
KASABA HALKINI YASA BOĞDU
Ailesinin bölgede iyi tanındığıMaria Antonietta Cutillo'nun trajik ölümü kasaba halkını yasa boğdu.
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