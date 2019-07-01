"DÜŞEN CİSİM S-200 FÜZESİ"

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Ersin Tatar toplantı sonrası, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı ve GKK Komutanı ile basının karşısına çıktı.

Başbakan Ersin Tatar, akşam geç saatlerde S 200 füzesinin bir parçasının KKTC Taşkent- Güngör arasındaki bölgeye düştüğünü ve bölgede ciddi bir tahribat meydana geldiğini anımsattı.

KTBK ve GKK Komutanı ile bölgede incelemelerde bulunduklarını ve elde edilen sonuçların Kolordu üzerinden Ankara Genel Kurmay Başkanlığı’na iletildiğini ve orada yapılan detaylı incelemede “İsrail ve Suriye arasındaki çatışma ve Suriye’nin füze sisteminin ateşlenmesi ile bir füzenin kaza sonucu raydan çıkarak buraya kadar intikal ettiğinin” saptandığını anlatan Başbakan Ersin Tatar, bölgeye düşen füzenin herhangi bir zehirli gaz veya kimyasal madde yaymasının söz konusu olmadığını da açıkladı.

Tatar, “Halkımız rahat olsun. Bunun bir kaza sonucu olabileceği anımsanarak, yakın zamanda tekrarlanacağı veya bölgenin risk altında olabileceği düşünülmesin” dedi.