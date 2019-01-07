DUŞTA ÇOK UZUN SÜRE KALIYORSANIZ DİKKAT!

Kış aylarında soğuk hava ve rüzgarın yanı sıra ısınmak için kullandığımız kalorifer ve klimalar da cilde zarar veriyor. Kalorifer ve klima gibi ısı kaynaklarıyla yakın temas, ciltte kalıcı lekelere sebep olabiliyor! Peki cildi kışın oluşabilecek hasarlardan korumak için ne yapmak gerekiyor?

Çok sıcak ve uzun duşlardan uzak durun

Sıcak su ile uzun süreli temas ve kese gibi ürünler cildin daha hızlı kurumasına sebep oluyor. Enfeksiyon hastalıkları ya da alerjik egzama görülme riskini artırıyor. Duş esnasında yağ bazlı ve kremsi sabunlar kullanmak cildinizin kurumasını önleyecektir.

Nemlendirici kullanın

Çok sıcak ve uzun duştan uzak durmanız gerektiği gibi, her duştan sonra mutlaka tüm vücudunuzu nemlendirmelisiniz. Vücudunuz için en doğru nemlendiriciyi seçmek için ise bir dermatolog yardımına başvurabilirsiniz.

Beslenme çok önemli

Cilt sağlığınızı korumak için A-C-E vitamini, demir ve çinko içeren besinler tüketmelisiniz. Aynı zamanda somon balığı gibi omega-3 yönünden zengin gıdaları da beslenme listenize dahil etmelisiniz. Günde en az 2 litre su içmeyi de ihmal etmeyin.

D vitamininize baktırın

Kış aylarında güneşten yeterince faydalanamıyoruz. Bu sebeple vücudumuz D vitamini sentezleyemiyor. Mutlaka D vitamini değerlerinize baktırmalı, eksiklik var ise takviye almalısınız.

Ellerinizi ve dudaklarınızı unutmayın

Dudakları yumuşatmak için ıslak bırakmak daha çok çatlamasına neden oluyor. Dudak nemlendiricisini yanınızda taşıyın ve gün içinde sık sık tazeleyin. Çantanızda da bir el kremi olsun. Soğuktan en çok nasibini alan bölgelerden biri olan ellerinizi nemlendirmeyi ihmal etmeyin.

Kalorifer ve klimalar cildi kurutuyor

Kışın ısı kaynakları ile olan yakın temas cilt kuruluğunu arttırırken, ciltte kalıcı lekeler bırakan sorunlara dahi yol açabiliyor. Bacaklarda pul pul dökülmeler, ciltte egzama ve enfeksiyon görülebiliyor. Yukarıda yer alan önerileri uygularsanız tüm bu sorunların önüne geçebilirsiniz.