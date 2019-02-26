Düşük ve erken doğum gibi problemlere neden oluyor!

Gebeliği etkileyen jinekolojik hastalıkların mutlaka tedavi edilmesi önemlidir. Özellikle de tüp bebek tedavisine başlamadan önce mutlaka tüm tetkiklerin yapılması gerekmektedir. Gebe kalmayı ve gebelik sürecini etkileyen jinekolojik hastalıklar ile ilgili herhangi bir tedavi uygulanmaması durumunda; düşük, erken doğum, ölü doğum ya da doğumsal anomali gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir.

MİYOMLAR

Miyomlar kısırlığa ve düşüğe neden olabilen oluşumlardır. Bu nedenle eğer gebelik planlanıyorsa mutlaka kontrol edilmelidirler. Miomlar eğer küçük boyutlu ise gebeliğe engel olmayabilirler. Ancak miyomlar hormonal değişikliklerden etkilendikleri için gebelik süresince büyüyebilirler. Büyüyüp rahim ağzını kapatan miyom oluşumları normal doğum yapmaya engel olabilir. Ayrıca bu oluşumlar erken doğum riskinin artmasına da neden olur. Miyom oluşumları rahim ağzını kapatırsa doğumun mutlaka sezaryen ile yapılması gerekir. Hamilelik öncesinde cerrahi müdahale ile alındıysa kişinin normal doğum yapabilmesi için operasyon bölgesinin tam anlamıyla iyileşmiş olması lazımdır.

ÇİKOLATA KİSTİ (ENDOMETRİOZİS) Halk arasında çikolata kisti olarak da bilinen ‘endometriozis’, rahim içerisinde bulunan endometrium dokusunun karın içerisinde farklı bölgelere yerleşmesine verilen isimdir. Bu oluşumların nedenleri bilinmez. Fakat kadınlar arasında oldukça yaygın olduğu ve pek çoğunun geç teşhis edildiği yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmış durumdadır. Kadınların %10’unun yaşadığı sorunlardan birisi olan endometriozis kısırlığa neden olabilir. Ayrıca tekrarlayan düşüklere de neden olabilen endometriozis; yumurtalama fonksiyonunu bozan, spermleri öldüren toksinler üreten, embriyonun tutunmasını ve gelişmesini etkileyen bir hastalıktır. Endometriozis hormonlara bağlı olarak ilerleyen bir rahatsızlık olduğu için özellikle hamilelik esnasında oluşması pek mümkün değildir. Fakat hamilelik öncesinde oluşan endometriozislerin mutlaka tedavi edilmesi çok önemlidir. Endometriozislerin hamilelik ile birlikte iyileştiği de görülür.

JİNEKOLOJİK OPERASYONLAR

Gebelik öncesinde geçirilen jinekolojik operasyonlar sonucunda kalan skar dokuları gebe kalmayı zorlaştırabilir. Ayrıca bu dokular düşük ihtimalinin artmasına neden olabilir. Rahim ağzı operasyonlarından sonra hamile kalan kadınlarda rahim ağzı yetmezliği ortaya çıkabilir. Bu sorun ile birlikte düşük ihtimali artacağı için mutlaka önlem alınması gerekir.



