Duvardan atlayarak güneye geçti

Kürt kökenli olduğu iddia edilen bir kişi dün Yiğitler Burcu’ndan atlayarak Güney Kıbrıs’a geçti ve Rum polisince tutuklandı.

Alithia gazetesi, Yiğitler Burcu bölgesinde, “Markos Dragos” heykelinin karşısındaki kısımdaki duvardan dün 14.30 sularında bir şahsın atlayarak Güney Kıbrıs’a geçtiğini yazdı.

Gazete, Rum polisi tarafından tutuklanan şahsın Kürk kökenli olduğu ve sığınma talebinde bulunmak amacıyla bunu yaptığını belirtirken şahsın tutuklu olduğunu da vurguladı.