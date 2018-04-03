DUYARSIZLIK KAOSA NEDEN OLDU!

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, dün sabah 2 aracın, park yeri girişine araçlarını park etmesi kaosa sebep oldu.

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, dün sabah, JD 357 ve FN 539 plakalı araç sürücüleri hasta park yerinin girişine araçlarını park ederek ortadan kayboldu. Hastaneye gelen hastalar park yerine giremediği gibi, araçlarını park edecek yer de bulamadı. Duyarsızca yapılan bu hareket vatandaşın tepkisine yol açtı.

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