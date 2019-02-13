Duygulandıran mesaj...

Geçen yıl Dubai'de düzenlediği bekarlığa veda partisinden dönerken yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın kardeşi Can Başaran'ın önceki gün doğum günüydü.

Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, Can'ın doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.

Günaydın yazarı Bülent Cankurt bu paylaşımı kaleme aldı. İşte o yazı...

Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönüşte yaşanan uçak kazasında melek olup giden Mina Başaran'ın, 11 Mart'ta aramızdan ayrılışının birinci yılı dolacak.

Düğünlerinden 34 gün önce nişanlısını acı bir şekilde kaybeden Murat Gezer'in, Mina'nın ailesiyle halen çok yakın ilişkide olduğunu duyuyordum, doğruymuş.

Murat Gezer, geçen hafta yeni yaşına basan nişanlısının kardeşi Can Başaran'ın doğum gününü sosyal medyada bu fotoğrafla kutladı.

Altına da, "Can'ım kardeşim, meleğimin emaneti...İyi ki varsın, nice mutlu yıllara" diye yazdı.

Murat Gezer'in hâlå aşkına sahip çıkmasını ve Başaran Ailesi'ne gösterdiği vefayı takdir etmemek mümkün değil.

Murat Gezer; Anneler Günü'nde de, Mina'nın annesi ve kendi annesiyle çekilmiş fotoğrafı paylaşıp altına, "Anneler Gününüz kutlu olsun! Sizi çok seviyorum!" notunu düşmüştü.

Mina Başaran'ın hayatını kaybettiği kazada 11 kişi hayatını kaybetmişti. Mina'nın bekarlığa veda partisinden geriye bu kare kaldı.