Düzenli uyuyan çiftler...

Cinselik ile düzenli uykunun birbirine bağlı olduğunu biliyor muydunuz? Yapılan araştırmalar, sağlıklı bir uyku düzenine sahip kişilerin cinsel hayatlarının daha aktif ve iyi olduğunu ortaya koydu.

Uykusuzluk, çağımızın bir vebası gibi hemen her insanda kendini gösteriyor. Stresli iş hayatı, kalabalık şehir, gürültü, teknolojk cihazlar uyku düzenimizi sandığımızdan daha fazla etkiliyor. Peki uykusuzluğun cinsel hayatın iyi olmasıyla ne ilgisi var?

Çok fazla! Evet doğru duydunuz. Uyku düzeni cinsel hayat üzerinde önemli bir etkiye sahip. Bu konuda yapılan pek çık araştırma bu gerçeği gözler önüne serdi.

Yataktaki performansı artırıyor

Düzenli uyku vücuttaki tüm sistemlerin düzgün çalışmasını sağlıyor. Bu sayede depresyon, gerginlik gibi psikolojik problemlerin önlenmesine de yardımcı oluyor. Tüm bunlarla beraber yapılan araştırmalar, düzenli uykuya sahip kişilerin cinsel performasının diğerlerine göre daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Yine bir araştırmaya göre, günlük uyuma sürenizi bir saat artırdığınızda cinsel isteğiniz de yüzde on dört gibi bir oranda artıyor. Yaklaşık 170 kadın katılımcı ile gerçekleştirilen bir araştırmada; kadınlardan 14 gün boyunca uyku sürelerini ve cinsel hayatlarını takip etmeleri istenmiş. 14 günün sonunda incelenen raporlar, uykusuz kalan kadınların, düzenli uyuyanlara göre ilişki sırasında daha az zevk aldıkları ve orgazm olmada güçlük yaşadıkları ortaya çıkmış.

Kaliteli bir uyku için neler yapılmalı?