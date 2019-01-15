Düzenli uyuyan çiftler...
Uzmanlar açıkladı...
Cinselik ile düzenli uykunun birbirine bağlı olduğunu biliyor muydunuz? Yapılan araştırmalar, sağlıklı bir uyku düzenine sahip kişilerin cinsel hayatlarının daha aktif ve iyi olduğunu ortaya koydu.
Uykusuzluk, çağımızın bir vebası gibi hemen her insanda kendini gösteriyor. Stresli iş hayatı, kalabalık şehir, gürültü, teknolojk cihazlar uyku düzenimizi sandığımızdan daha fazla etkiliyor. Peki uykusuzluğun cinsel hayatın iyi olmasıyla ne ilgisi var?
Çok fazla! Evet doğru duydunuz. Uyku düzeni cinsel hayat üzerinde önemli bir etkiye sahip. Bu konuda yapılan pek çık araştırma bu gerçeği gözler önüne serdi.
Yataktaki performansı artırıyor
Düzenli uyku vücuttaki tüm sistemlerin düzgün çalışmasını sağlıyor. Bu sayede depresyon, gerginlik gibi psikolojik problemlerin önlenmesine de yardımcı oluyor. Tüm bunlarla beraber yapılan araştırmalar, düzenli uykuya sahip kişilerin cinsel performasının diğerlerine göre daha yüksek olduğunu gösteriyor.
Yine bir araştırmaya göre, günlük uyuma sürenizi bir saat artırdığınızda cinsel isteğiniz de yüzde on dört gibi bir oranda artıyor. Yaklaşık 170 kadın katılımcı ile gerçekleştirilen bir araştırmada; kadınlardan 14 gün boyunca uyku sürelerini ve cinsel hayatlarını takip etmeleri istenmiş. 14 günün sonunda incelenen raporlar, uykusuz kalan kadınların, düzenli uyuyanlara göre ilişki sırasında daha az zevk aldıkları ve orgazm olmada güçlük yaşadıkları ortaya çıkmış.
Kaliteli bir uyku için neler yapılmalı?
- Daha sağlıklı bir zihin, vücut ve daha aktif, mutlu bir yatak odası için uykunuzu düzene sokmalısınız. Uykunuzu önereceğimiz basit ama etkili adımlarla düzene sokabilirsiniz.
- Vücudunuzu dinleyin ve ne kadar uykuya ihtiyacınız olduğunu belirleyin. Bu konuda araştırmalara da ayak uydurabilirsiniz: 18-64 yaş arası bireylerin günlük ortalama 7-9 saat uyuması gerekiyor.
- Eğer gece uyku tutmadıysa, yatakta dönüp durmak ve uykunuzun gelmesini beklemek yerine partnerinizi seks yapmak için harelete geçirin. Aktif bir cinsel birleşme ve orgazm olmak sizi rahatlatacak böylece mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak.
- Uyumadan birkaç saat önce televizyon, bilgisayar gibi elektronik aletleri kapatın. Cep telefonunuzu ise uzak bir yerde bırakın. Akıllı telefonlar neredeyse bizden bir parça haline gelmiş olsa bile sağlıklı bir uyku için uzağınızda kalmaları gerekiyor. En azından geceleri...
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