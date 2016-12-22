  • BIST 77.508
  • Altın 127,591
  • Dolar 3,5119
  • Euro 3,6723
  • Lefkoşa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C

DÜZENSİZ UYKU ÖMRÜ KISALTIYOR

»
DÜZENSİZ UYKU ÖMRÜ KISALTIYOR
Düzensiz uyku ömrü kısaltıyor

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nin düzenlediği 'Yaşlılıkta Uyku Bozuklukları' konulu toplantıya katılan Dr. Melih Vural, düzenli olmayan uykunun ömrü kısalttığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Merkezi'nin iki haftada bir organize ettiği 'Mavi Ev Konuşmaları'nda bu hafta 'Yaşlılarda Uyku Bozuklukları' ele alındı. AKM Perge Salonu'nda düzenlenen Prof. Dr. İsmail Tufan'ın moderatörlüğünü yaptığı bilgilendirme toplantısına Nöroloji Uzmanı Dr. Melih Vural konuşmacı olarak katıldı. Antalyalıların büyük ilgi gösterdiği toplantı öncesinde Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Yaşam Boyu Egzersiz Uzmanı Hiroshi Nakajima, salondaki konuklara 'Rajio Taisou' egzersizleri yaptırdı.
 
 UYKU DÜZENLİ BİR ORKESTRAYA BENZER
 
 Nöroloji Uzmanı Dr. Melih Vural, katılımcılara uykunun önemini, düzenli uyku için yapılacakları ve yaşlanma ile ilgili ortaya çıkan uyku bozukluklarını anlattı. İnsan ömrünün üçte birinin uykuda geçtiğini belirten Dr. Vural, "90 yaşına kadar yaşayan bir insan ortalama 32 yıl uyuyor. Yapılan bilimsel araştırmalar, uykunun yaşamın devamı için gerekli ve zorunluluk olduğunu gösteriyor. Beyindeki birçok bölgenin uyku ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Uyku bir orkestraya benzer. Eğer bu orkestra güzel bir müzik eseri çıkartacaksa her bir enstrümanın her bir notayı tam zamanında ve büyük bir uyum içerisinde yapması gerekiyor" dedi.
 
 DÜZENSİZ UYKU ÖMRÜ KISALTIYOR
 
 İnsanların yaşlanmaya başladıkça uykusunda bazı değişiklikler yaşandığına dikkat çeken Dr. Melih Vural, "Yaşlılıkta kestirmeler kısa uykular gün içinde artıyor. Uykuya geçiş süresi uzuyor. Gece uyanma sıklığında artış oluyor, uyku bölünmeye başlıyor. Derin yavaş dalga uykusunda azalma oluyor. Bu azalma 50 yaşından sonra kadınlarda büyüme hormonunda yüzde 25, erkelerde ise yüzde 75 düşüşe neden oluyor. Bunun sonucunda kadınlarda vücut yüzde 25, erkeklerde yüzde 75 eksik tamir yapıyor. Bunun için uyku problemimiz varsa bunu düzeltmeliyiz. Çünkü uykuyu düzeltmezseniz ömrünüz kısalır" diye konuştu.
 
 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNÜ SIK KULLANMAYIN
 
 Antalya'nın sürekli güneşi gören bir şehir olmasından dolayı yaşayanların şanslı olduğunu belirten Dr. Vural, "Bizler çok şanslı bir şehirde yaşıyoruz, her zaman güneş var. Size tavsiyem gündüz saatlerinde özellikle sabah saatlerinde güneş gözlüğü kullanmayın bu sizin menotonik sentezinizi artırır. Bu sizin gece uykunuzu getirir, moralinizi düzeltir, antioksidan özelliği vardır ayrıca anti-aging özelliği de vardırö dedi.
 
 SAĞLIKLI UYKU İÇİN YAPILACAKLAR
 
 Dr. Melih Vural, sağlıklı bir uyku için neler yapılması gerektiği konusunda şu tavsiyelerde bulundu:
 
 "Gündüz kestirmeleri yapmayın, kahve, çay, nikotin ve alkolü yatma saatine yakın almayın. Geç saatte yemek yemeyin ama aç da yatmayın, hep aynı saatte yatın. En geç saat 08.00'de yatağı terk edin. Sabah uyandığınızda mutlaka en az 15 -20 dakika güneş ışığı alın, yatak odanızın sessiz ve karanlık olmasına dikkat edin ve daima yatağınızda uyuyun."

Bu haber toplam 241 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ÇAY KAHVE İÇENLER DİKKAT!22 Aralık 2016 Perşembe 12:42
  • BEMBEYAZ DİŞLERE SAHİP OLMAK ARTIK ÇOK DAHA KOLAY22 Aralık 2016 Perşembe 12:41
  • DEMİR EKSİKLİĞİ KADINLARI VURUYOR22 Aralık 2016 Perşembe 12:40
  • HAMİLELİKTE YÜKSEK TANSİYONA DİKKAT22 Aralık 2016 Perşembe 12:38
  • KAS YAPAYIM DERKEN MEME ÇIKARMAYIN22 Aralık 2016 Perşembe 12:33
  • AĞIZ KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?21 Aralık 2016 Çarşamba 16:07
  • SAKIN TÜKETMEYİN! ÖYLE ZARARLARI VAR Kİ...21 Aralık 2016 Çarşamba 10:50
  • Bunu İçen Ölüyor!20 Aralık 2016 Salı 15:17
  • PROSTATA 5 DAKİKADA ÇÖZÜM20 Aralık 2016 Salı 12:53
  • GEBELİK DÖNEMİNDE STRESE DİKKAT20 Aralık 2016 Salı 12:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ASTROLOJİ
    SİNEMALAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Kıbrıs 724 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 392 444 37 78 | Faks : 392 227 51 35 | Haber Scripti: CM Bilişim