DÜZOVA'DA 2 KİŞİ TUTUKLANDI!

Düzova’da KKTC’de kaydı bulunmayan ve muhtemelen gümrüksüz olarak KKTC’ye ithal edilen kazıcı yükleyici dozer bulundurmaktan 2 kişi tutuklandı.

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün R.G.(E-41)’nin tasarrufunda bulunan plakasız kazıcı yükleyici dozerde polis tarafından yapılan kontrolde, söz konusu aracın KKTC’de kaydı bulunmadığı ve aracın 2015 yılı içerisinde muhtemelen gümrüksüz olarak KKTC’ye ithal edildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

R.G ve konuyla bağlantısı olduğu tespit edilen T.T.’nin (E-35) tutuklandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.