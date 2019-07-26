DVD KUTUSU İÇERİSİNDEKİ...

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Tuzla’da Gerdi Biraçi’ye ait eve girilerek 19 bin 700 Euro paranın sirkat edilmesi olayında şüpheli görülen Ukrayna uyruklu Yaroslava Korniel tutuklandı.

Tuzla’da Gerdi Biraçi’ye ait eve girilerek 19 bin 700 Euro paranın sirkat edilmesi olayında şüpheli görülen Ukrayna uyruklu Yaroslava Korniel tutuklandı. Makul şüphe üzerine tutuklanan zanlı Korniel “Ev açma” ve “Sirkat” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 1 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Zanlının, müşteki Biraçi’ye ait eve gittiği tespit edildi

Meselenin tahkikat memuru Gökhan Kol, 19-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında Tuzla’da Gerdi Biraçi’ye ait evin kilitsiz ancak kapalı bulunan kapısını açarak içeriye giren kimliği meçhul şahısların TV ünitesi dolabında bulunan DVD kutusu içerisindeki 19 bin 700 Euro parayı alarak sirkat ettiklerini açıkladı.

Zanlı Yaroslava Korniel’in makul şüphe üzerine 24 Temmuz 2019 tarihinde tutuklandığını belirten Kol, zanlının evinde bir arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şeyin tespit edilemediğini söyledi.

Kol, olay yerinden alınan DVD kutusu üzerinde parmak izi olup olmadığının tespit edilebilmesi için PGM’ye gönderildiğini ifade ederek, yine olay yerinden alınan parmak izleri ile müştekiye ait parmak izleri ve zanlının parmak izlerinin alındığını ve mukayesesinin yapılması gerektiğini belirtti.

Kol, yine yürütülen tahkikat kapsamında zanlının 20 Temmuz 2019 tarihinde müştekinin evde olmadığı bir esnada konu eve bir taksi ile gittiğinin ve daha sonra konu evden yine taksi ile ayrıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Kol, zanlının tahkikat maksatları bakımından 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Yaroslava Korniel’in tahkikat maksatları bakımından 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.