E-BİLGİ SORGULAMA SİSTEMİ

Ahmet İKİDERELİ

Polis Genel Müdürlüğü tarafından, halka daha etkili ve verimli hizmet verebilmek adına, suçu önlemek ve suça müdahalede teknolojik donanım ve yazılım hizmeti sağlamak amacıyla, alt yapısı geliştirilen el tabletleri polis örgütünde kullanılmaya başlandı.

Veri sorgulaması yapılacak

Geliştirilen bu sistem sayesinde, Polis Örgütünün yaptığı asayiş ve trafik kontrolleri sırasında, polisin bilgi işlem merkezinden eş zamanlı (on-line) veri sorgulaması yapılarak suçun önlenmesi ve suçlunun yakalanması sağlanacak.

Tüm ilçelerde devrede

Söz konusu sistem, Polis Genel Müdürlüğü İletişim ve Bilgi İşlem Müdürlüğü yazılım ekipleri tarafından hazırlanmış ve endüstriyel tip el tabletlerinin alımı tamamlanarak tüm İlçe Polis Müdürlüklerinde uygulamaya konuldu.

Çimen bilgi verdi

Dün sistem uygulamalı olarak basına tanıtılırken, Lefkoşa Devriyeler Şubesinde görevli polis memuru Selma Çimen, katılmcılara bilgi verdi.

Yeni Bakış