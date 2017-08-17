E-VERGİ OTOMASYON SİSTEMİ

Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi, Tam Otomasyon Projesi kapsamında hazırlanan e-vergi otomasyon sisteminin 1’inci aşaması hizmete girdi…

Daha düzenli vergi toplanması ayrıca mükelleflerin online olarak daha rahat ve hızlı bir şekilde vergilerini ödemesine olanak sağlayacak olan sistemin açılışını Türkiye Maliye Bakanı Naci Ağbal da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende ilk konuşmayı KKTC Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı yaptı.

Kalkanlı, e-vergi otomasyon projesi çerçevesinde gelir ve vergi dairelerindeki bilgisayar altyapılarının günün teknolojilerine uygun olarak yeniden yapılandırıldığını anlattı.

Kalkanlı proje kapsamında çok kısa bir süre içerisinde gelir ve vergi dairesinin tüm ihtiyaçlarının analiz edilerek ve fazlara bölünerek yeniden hazırlandığını söyledi.

Birinci fazın yazılım içeriğinde sicil işlemleri, tahakkuk işlemleri, tahsilat ve raporlama işlemlerinin yapılabildiğini belirten Kalkanlı, sistemin vergi gelirlerinin artırılmasında önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Kalkanlı, projenin ikinci fazında yer alacak e-vergi kapsamında diğer kurumlarla entegrasyon, elektronik beyanname ve elektronik ödeme gibi vergi yükümlülerinin işlemlerini daireye gitmeden yapabilecekleri hizmetler sunulacağını söyledi.

Kalkanlı, ikinci faz işlemlerinin Ocak 2018 itibariyle devreye alınmasının planlandığını belirterek daha ileri fazlarda ise elektronik fatura ve evrak takibine geçilerek beyanname ve tahsilat işlemlerinin çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve vergi kaçağının minimum seviyelere çekilmesinin planlandığını anlattı..

Türkiye Maliye Bakanı Nabi Ağbal’da yeni sistemin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve meslek mensuplarına önemli yararlar getirmesi temennisinde bulundu.

Türkiye ve KKTC arasında her alanda tam bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen birçok proje bulunduğuna işaret ederek bu projeler sayesinde KKTC’nin çok daha gelişerek kalkınacağına inanç belirtti.

Düzenli vergi toplamak için gerekenlere de değinen Ağbal, güçlü bir idareye sahip olunması, vergi hukukunda adalet, şeffaflık ve eşitlik olması ve hukuk devleti ilkelerine uygun davranılması gerektiğinin altını çizdi.

E-maliye projesi sayesinde KKTC’deki vergi mükellefi vatandaşların çok ciddi anlamda teknolojinin imkânlarından yararlanacaklarını belirten Ağbal vergiye uyum düzeyinin artacağını söyledi.

Ağbal, proje ile vergi kaçağı ile daha etkin mücadele edilebileceğini bunun da kamu maliyesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş da ileriki dönemlerde bütçe ve gümrüğün de e-maliye sisteminin içerisine ekleneceğini söyledi.

Sistemin vatandaşa önemli kolaylıklar sağlayacağını belirten Denktaş vergi denince arkasını dönen mükelleflerin sistemin hızını görünce içleri daha rahat vergilerini ödemeye başlayacaklarına inanç belirtti.

Kamu maliyesinin iyiye doğru gittiğini de ifade eden Serdar Denktaş ilk 7 aylık gelir fazlalığının 170 milyonu bulduğunu söyledi.

Bu gelirin elde edilmesinin en önemli kaynağının Gelir ve Vergi Dairesi olduğunu ifade eden Denktaş, Dairesi’nin yeni teşkilat yasası için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından, e-vergi Otomasyon Sistemi’nin açılışı gerçekleştirildi.