Ebru Gündeş'in yeni imajı şaşırttı!
O akıma uydu...
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Kadın yıldızlar arasında yeni akım, olabildiğince iri dudaklar. Köfte dudak modasını ilk başlatan isim Meryem Uzerli olmuştu. Bu akıma ardından Gülşen, Merve Boluğur ve Hadise katılmıştı. Listeye dahil olan son isim Ebru Gündeş oldu.
Köfte dudak modasına Ebru Gündeş de uydu...
Uzun süredir albüm çıkarma telaşı içinde olan 44 yaşındaki sanatçı, bir süre önce mini bir operasyonla dudaklarını kalınlaştırdı. Artık Gündeş de köfte dudaklı.
Etiketler : Köfte dudak, estetik, Ebru Gündeş
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