Ebru Gündeş'in yeni imajı şaşırttı!

Kadın yıldızlar arasında yeni akım, olabildiğince iri dudaklar. Köfte dudak modasını ilk başlatan isim Meryem Uzerli olmuştu. Bu akıma ardından Gülşen, Merve Boluğur ve Hadise katılmıştı. Listeye dahil olan son isim Ebru Gündeş oldu.