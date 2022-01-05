Ebru Polat göğüs dekolteli pozunu paylaşıp küfür etti!

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden ünlü şarkıcı Ebru Polat son paylaşımının ardından çok konuşuldu. Ebru Polat, göğüs dekolteli bir videosunu paylaşarak küfür etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı göndermelerle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat, göğüs dekolteli bir videosunu paylaşarak küfür etti.

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