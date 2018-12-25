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Ebru Şallı sosyal medyada olay oldu!

Ebru Şallı sosyal medyada olay oldu!

Ebru Şallı sosyal medyada olay oldu!

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Ünlü manken ve sunucu Ebru Şallı, Instagram'da paylaştığı fotoğrafla sosyal medyanın diline düştü.

Ebru Şallı, takipçilerine sık sık nasıl beslenme sırrından notlar paylaşıyor. Şallı, avokadonun mucizevi etkilerinden yıllardır bahsediyor ve güzelliğinin ve formunun sırrını avokadoya bağlıyor.

Güzel sunucu bu sefer paylaştığı fotoğrafla filtre mağduru oldu. Sosyal medyada fotoğraf paylaşan Ebru Şallı, filtreyi biraz abartınca takipçilerinin gazabına uğradı.

Ebru Şallı bu fotoğrafını, "Avokadonun karşı koyulmaz ışıltısı diyelim" notuyla paylaştı. 

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Takipçileri ise şu yorumları yaptı:

- Ve avokado da şok...

- Avokado filtresi cıktı galiba haberim yok

- Muhteşem güzellik

- Filtrenin dayanılmaz cazibesi bence

- Eski Ebru Şallı nerde? Özledik çok.

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