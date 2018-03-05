Ebru Şancı'yla odasını ayırdı!

Ünlü model Ebru Şancı, 2015'te evlendiği futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile horlama yüzünden yatak odasını ayırdı

Ebru Şancı 2015'te evlendiği futbolcu Alpaslan Öztürk ile yatak odasını ayırdı. Nedeni; Ebru Şancı'nın horlaması.

"DOKTORA GİDİP ÇARE BULACAĞIM"