Ece Erken ağlayarak stüdyoyu terk etti!
Ece Erken ağlayarak stüdyoyu terk etti!
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Maltepe'de babaları tarafından öldürülen iki minik çocuğun annesi gazetecilere konuşmuş, Türkiye'yi acıya boğmuştu.
O konuşma Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında duygusal anlara neden oldu. Programın yorumcuları gözyaşlarına boğulurken Ece Erken konuşmakta zorlandı, stüdyoyu terk etti.
Etiketler : Söylemezsem Olmaz, Ece Erken, ağlama
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