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  3. Ece Erken ağlayarak stüdyoyu terk etti!
Ece Erken ağlayarak stüdyoyu terk etti!

Ece Erken ağlayarak stüdyoyu terk etti!

Ece Erken ağlayarak stüdyoyu terk etti!

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Maltepe'de babaları tarafından öldürülen iki minik çocuğun annesi gazetecilere konuşmuş, Türkiye'yi acıya boğmuştu.

O konuşma Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında duygusal anlara neden oldu. Programın yorumcuları gözyaşlarına boğulurken Ece Erken konuşmakta zorlandı, stüdyoyu terk etti.

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