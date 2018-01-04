Ece Erken ağlayarak stüdyoyu terk etti!

Maltepe'de babaları tarafından öldürülen iki minik çocuğun annesi gazetecilere konuşmuş, Türkiye'yi acıya boğmuştu.

O konuşma Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında duygusal anlara neden oldu. Programın yorumcuları gözyaşlarına boğulurken Ece Erken konuşmakta zorlandı, stüdyoyu terk etti.