Ece Erken ve Bircan Bali'ye 1 ay hapis
Ece Erken ve Bircan Bali'ye 1 ay hapis
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Ünlü modacı Hakan Akkaya, bir yıl önce Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali'nin kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle mahkemeden tedbir kararı çıkartmıştı.
Bugün, Beykoz 1.Asliye Hukuk Mahkemesi, Erken ve Bali'ye yayın yasağına uymadıkları gerekçesiyle bir ay disiplin hapsi cezası verdi.
Ece Erken ve Bircan Bali, 2 haftalık süre içinde itiraz etmedikleri takdirde cezaevine girecek.
Etiketler : Hakan Akkaya, Ece Erken, Bircan Bali, hapis
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