ECE ERKEN'DEN SÜRPRİZ KARAR! SOYADINI DEĞİŞTİRİYOR...
Ece Erken'den sürpriz karar! Soyadını değiştiriyor...
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Sunucu Ece Erken’den sert çıkış! Erken, eski eşi Serkan Uçar’la evliliğinden olan oğlu Eymen’in soyadını Erken yapmak için kolları sıvadı.
Sunucu Ece Erken’den sert çıkış! Erken, eski eşi Serkan Uçar’la evliliğinden olan oğlu Eymen’in soyadını Erken yapmak için kolları sıvadı. Eski eşinin 4 bin TL olan nafakasını ödemediğini ve oğlunun tüm masraflarını kendisinin üstlendiğini söyleyen ünlü sunucu, ilerleyen günlerde Eymen’in soyadının Erken olması için mahkemeye başvuracağını söyledi. Ünlü isim, bu kararı ortak aldıklarını açıkladı.
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Etiketler : Ece Erken, Serkan Uçar
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