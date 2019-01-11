Ece Erken’e karşı korunma talebi

Güldeniz Uçar, Ece Erken’e karşı mahkemeden korunma talebinde bulundu.

Erken’in eski eşi Serkan Uçar’ın abisinin eşi Güldeniz Uçar, “Söylemezsem Olmaz” programında Ece Erken ile Bircan Bali’nin kendisi için küçük düşürücü ve hakaret içerikli sözler söylediğini iddia etti.

İstanbul Aile Mahkemesi, Erken ve Bali’nin 1 ay süreyle Güldeniz Uçar’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

Erken ve Bali karara aykırı davranırsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi yatacak. Ece Erken’in eski kayınvalidesi Halime Uçar’ın torunuyla görüşebilmek için şahsi ilişki kurulması davası, eski eşi Serkan Uçar’ın da Ece Erken’e nafakanın azaltılması için dava açtığı öğrenildi.