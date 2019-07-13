ECZACI MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; İskele’de Hintkeneviri bitkisi ziraatı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan eczacı zanlı Omar Abu Hwaileh dün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

İskele’de Hintkeneviri bitkisi ziraatı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan eczacı zanlı Omar Abu Hwaileh hakkındaki soruşturma devam ediyor. “Kanunsuz uyuşturucu madde Hintkeneviri ziraatı”, “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçları ile ilgili olarak dün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Hwaileh’in tutukluluk süresi 4 gün daha uzatıldı.

Soruşturma devam ediyor

Meselenin tahkikat memuru Gökhan Yıldırım, 8 Temmuz 2019 tarihinde zanlı Omar Abu Hwaileh’in İskele’deki evinde narkotik ekipleri tarafından yapılan aramada garaj bölümünde muhtelif saksılarda ekili vaziyette 10 kök Hintkeneviri bitkisi, yine garaj kısmında 18 gr ziraatini yaptığı bitkilerin kurutulmuş yaprakları ile mutfak kısmında 3 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile bir miktar Hintkeneviri tohumu bulunduğunu açıkladı. Tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirten Yıldırım, zanlının konu 3 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi 2019 yılı Haziran ayı içerisinde bir şahıstan 500 TL’ye aldığını da itiraf ettiğini açıkladı. Yıldırım, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirterek zanlının 4 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Dilşah Karayel, zanlı Omar Abu Hwaileh’in tahkikat maksatları bakımından 4 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.