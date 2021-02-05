Eczane ve fırın dışındaki işletmeler Pazar günü kapalı olacak
Eczane ve fırın dışındaki işletmeler Pazar günü kapalı olacak
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Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin tadil edilen kararlarının açıklanmasının ardından ek duyuru yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada.
‘Bu akşam yayınlamış olduğumuz Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda eczane ve fırınlar dışındaki tüm işletmelerin pazar günü kapalı olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız .’ denildi
BRTK
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