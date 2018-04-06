ECZANEDE HIRSIZLIK YAPTI!

Lefkoşa’da nöbetçi eczaneye müşteri olarak giden ve kasada duran cep telefonunu çalarak kayıplara karışan Vincent Taurai Karemba tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı

Devrim DEMİR

Müşteri olarak gittiği eczaneden cep telefonu çalarak kayıplara karışan Vincent Taurai Karemba, 6 gün sonra tespit edilerek tutuklandı. Zanlının üzerinde gerçekleşen aramada, eczaneden çaldığı 750 TL değerindeki cep telefonu bulunarak emare olarak alındı.

Aleyhindeki soruşturma tamamlanan zanlı Karemba, teminat talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve 2 hafta da 1 gün ispati vücut etmesi koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Soruşturma tamamlandı

Mahkemede ifade veren Kadın Polis Memuru Pembe Kavaz olayla ilgili bulguları aktardı.

Kavaz, zanlı Vincent Taurai Karemba’nın 29 Mart tarihinde saat 13.50’de Lefkoşa Küçük Kaymaklıda faaliyet gösteren Umut Öksüz Eczanesi içerisinden D.B.’ye ait 750 TL değerindeki Samsung S6 marka cep telefonunu çalarak kaçtığını söyledi.

Polis, zanlının 4 Nisan tarihinde Küçük Kaymaklı bölgesinde tespit edilerek tutuklandığını ve üzerinde yapılan aramada çalmış olduğu telefonun bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Kadın Polis Memuru Pembe Kavaz, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemizde öğrenci statüsünde olduğunu belirterek mahkemenin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Havadis