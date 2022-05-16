Eczanelerde yaz dönemi çalışma saatleri başladı
Eczanelerde yaz dönemi çalışma saatleri başladı
Eczanelerde bugünden itibaren yaz dönemi çalışma saatlerine geçildi.
11 Eylül’e kadar sürecek yeni uygulamaya göre, eczaneler bugünden itibaren 8.00-17.30; Perşembe günü 8.00-13.30; Cumartesi 8.00-13.30 arası açık olacak. Nöbetçi eczaneler 8.00-00.00 arası hizmet verecek.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), eczanelerin 16 Mayıs 2022 -11 Eylül 2022 dönemini kapsayacak çalışma saatlerini duyurdu.
Buna göre, Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt, Lapta, Alsancak ve Karşıyaka Bölgeleri için yaz dönemi eczane çalışma saatleri, hafta içi 08.00 – 17.30 ve perşembe ile cumartesi günleri 08.00 – 13.30 saatleri arasında olacak. Nöbetçi eczaneler ise 08.00 – 00.00 saatleri arasında hizmet verecek.
İskele Bölgesi’nde eczaneler hafta içi 08.00 – 17.30 ve perşembe ile cumartesi günleri 08.00 – 13.30 saatleri arasında açık olacak. İskele’de nöbetçi eczaneler ise 08.00 – 22.00 saatleri arasında çalışacak.
Mesarya Bölgesi’nde bulunan eczanelerin çalışma saatleri, hafta içi 08.00 – 19.00 ve cumartesi ise 08.00 – 13.30 saatleri arasında olacak. Nöbetçi eczaneler ise cumartesi günleri 08.00 – 13.30 ve pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde 08.00 – 19.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Karpaz Bölgesi’ndeki eczaneler, hafta içi 08.00 – 20.00 ve cumartesi 08.00- 16.00 saatleri arasında açık olacak. Nöbetçi eczaneler de pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde 08.00 – 16.00 saatleri arasında çalışacak.
Lefke Bölgesi’nde ise yaz dönemi eczane çalışma saatleri, hafta içi 08.00 – 17.30 ve perşembe ile cumartesi günleri 08.00 – 13.30 saatleri arasında olacak. Nöbetçi eczaneler 08.00 – 22.00 saatleri arasında açık olacak, 22.00 – 00.00 saatleri arasında ise on-call sisteminde olacak.
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