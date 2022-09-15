Eczanelerin çalışma saatleri belirlendi

Eczanelerin, 12 Eylül 2022 ile 17 Eylül 2023 arasındaki çalışma saatleri ve nöbet çizelgeleri ResmiGazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Lapta, Alsancak, Karşıyaka ve Güzelyurt bölgelerinde bulunan eczaneler 14 Mayıs 2023’e kadar sürecek kış döneminde hafta İçi 08.00-17.30, Cumartesi 08.00-13.30, 15 Mayıs ile 17 Eylül tarihlerini kapsayan yaz döneminde ise hafta İçi 08.00 – 17.30,Perşembe 08.00 -13.30 ve Cumartesi günleri de 08.00 – 13.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Bu bölgelerdeki nöbetçi eczaneler ise 08.00-00.00 saatleri arasında açık olacak ve On-call hizmeti verilmeyecek.

Yapılan açıklamada, eczanelerin Mesarya, Karpaz, Lefke ve İskele bölgelerine yönelik çalışma saatleri de duyuruldu.