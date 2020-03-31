Eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi

Eczanelerin çalışma saatlerine, ülkenin içerisinde bulunduğu durumdan dolayı yeni düzenleme getirildi. Eczacılar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, eczane mesai çalışma saatleri ve nöbetçi eczane saatleri bugünden itibaren bir sonraki bildirime kadar şöyle olacak;

“Eczane mesai saatleri; bugün itibarıyla: 08.00-13.30 olarak devam edecek. Nöbetçi Eczane saatleri ise; Lefkoşa, Girne, Gazi Mağusa, Güzelyurt, Lefke bölgeleri nöbetçi eczane saatleri: 13.30 – 20:30 (20.30 – 00.00 Acil Reçeteli Hastalara On-Call Hizmet) olacak.

İskele, Mesarya bölgeleri nöbet saatleri 13.30 – 20.30 (20.30 – 00.00 Reçeteli hastalara On-Call Hizmet). Karpaz, 08:00-12:00 ilaç siparişi, 12:00-15:00 arası Belediyeler tarafından ilaç dağıtımı. Eczanelere gelecek hastalar üçerli gruplar halinde kabul edilecek.