Eczanelerin mesai saatleri değişiyor
4 Mayıs 2020- 17 Mayıs 2020 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde...
Ülkemizde yaşanan Corona Virüs kriz nedeniyle Eczanelerin Çalışma saatleri ve Nöbetçi Eczanelerin Düzenlenmesi ;
KTEB 4 Mayıs 2020- 17 Mayıs 2020 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde tüm ada genelinde mesai saatleri ve nöbetçi eczane çalışma saatleri aşağıda belirlenmiştir.
Buna göre;
Ada Geneli Eczane Mesai Saatleri;
4 Mayıs Pazartesi – 17 Mayıs Pazar 2020 günleri (Her iki tarih dahil olmak üzere) mesai saatleri 08.00-13.30 olarak devam edilecektir.
Nöbetçi Eczane Hizmet Saatleri;
Lefkoşa, Girne, Gazi Mağusa, Güzelyurt, Lefke bölgeleri nöbetçi eczane saatleri 16.00 – 20.30 (20.30 – 00.00 Reçeteli hastalara On-Call Hizmet) olacak şekilde düzenlenmiştir.
İskele, Mesarya bölgeleri nöbet saatleri 16.00 – 20.00 (20.00 – 00.00 Reçeteli hastalara On-Call Hizmet) olacak şekilde düzenlenmiştir.
Karpaz Bölgesi Erenköy’de bulunana Gürsel Eczanesi ve Sakiner Eczanesi (4 Mayıs -17 Mayıs 2020) tarihleri arasında 08.00 -16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. (Saat 16.00 - 20.00 – 00.00 arasında Reçeteli hastalara On-Call Hizmet) olacak şekilde verecektir.
Güncel mesai saatleri, nöbetçi çalışma saatleri ve nöbetçi eczaneler Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin resmi sitesi olan www.kteb.org sitesinden takip edilebilir.
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