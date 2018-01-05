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Eda Erol, Alişan'a dönmek için...

Eda Erol, Alişan'a dönmek için...

Şok itiraf!

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Ece Erken, Alişan ve Eda Erol'un ayrılığının perde arkasını anlattı.

'Söylemezsem Olmaz' programının yeni yorumcusu Ece Erken, Alişan ve Eda Erol ayrılığının perde arkasını anlattı. Ece Erken, "Gerçekten anlaşamıyorlardı. Ama Eda, Alişan'la barışmak için beni defalarca aradı." dedi. Erken ayrıca, "Eda, 5 kez yüzük attı. Alişan da artık bitirdi" ifadelerini kullandı.

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