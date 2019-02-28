Eda Taşpınar meydan okudu!
Eda Taşpınar meydan okudu!
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Sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından eski fotoğrafların paylaşıldığı 'tbt' gününde, Mikanos adasında çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.
Bikinili tatil fotoğrafları denilince akla gelen ilk isim olan Eda Taşpınar, takipçilerini 2018 yazına götürdü.
Denizde kitap okurken görüldüğü cesur bir pozunu yayınlayan Taşpınar, "Rekabet ettiğim tek kişi kendimim" notunu yazdı.
Son paylaşımı ile adeta hemcinslerine meydan okuyan 39 yaşındaki güzel, bikinili paylaşımlar konusunda rakip tanımadığını gösterdi.
Etiketler : Eda Taşpınar, sosyal medya
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