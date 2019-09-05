EDREMİT'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU!

Dün akşam saat 20:00 sıralarında Edremit’de, S.L.(E-39), B.S.Y. (E-27), S.C. (E-25), Z. L.R. (E-27) ve S. R. (E-59)’nin kalmakta oldukları ikametgahlarında yapılan aramada; ikametgah içerisinde yaklaşık 8.1 gram ağırlığında Ketamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal çubuk ile yaklaşık 7 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 10 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, yaklaşık 3 gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Polisten alınan bilgiye göre şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.