'Efsane' geri dönüyor...

İbrahim Tatlıses'in uzun yıllar sunduğu 'İbo Show' ekranlara geri dönüyor.

Yaşadığı silahlı saldırı sonrası sahnelere ve ekranlara ara veren İbrahim Tatlıses 'İbo Show'la ekranlara döneceğinin müjdesini verdi. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstleneceği program yakında ekranlarda olacak.

'AĞZI OLAN KONUŞTU'

Güzel haberi sosyal medyadan duyuran İbrahim Tatlıses ve Polat Yağcı; 'Olur, olmaz, başlar, başlayamaz, ha bugün, ha yarın... Ağzı olan konuştu... Şimdi söz İmparator’da! İBO SHOW çok yakında...' mesajıyla müjdeyi verdi.