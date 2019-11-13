EFSANENİN KULÜP BİNASINA KİLİT VURULDU!

Çetinkaya Kulüp yönetimi ile kulüp binasının işletmesini alan Mustafa Bulutoğluları ile ipler koptu ve kapıya kilit vuruldu

Enlightened Trading LTD. Direktörü Mustafa Bulutoğluları yayınladığı basın bildirisinde kulübün tarihi dokusuna uygun olarak 300 bin liralık masraf yaparak kulübün bu zor günlerinde kulübün birlik ve beraberliğini sağlamak için çabaladıklarını ancak dün itibarıyla başkan Bülent Dizdarlı’nın kendisini arayarak projeyi derhal durdurması için tehtid ve küfürlerle kendisine ve ailesine hakaret ettiğini iddia etti. Bulutoğluları bu andan itibaren Dizdarlı’nın içinde olduğu hiçbir yönetim ile çalışmayacaklarını belirterek işletme sahibi oldukları kulübe kilit vurduklarını açıkladı. Bulutoğluları açıklamasında yapılan sözleşme gereği bir yıllık kira bedelini de peşin ödediklerini ve onu da kulübe hibe ettiklerini kaydetti.

Mustafa Bulutoğluları yayınladığı bildiride “Sportif alandaki performansı ile rekorlara imza atan sn. Başkan 89 yıllık kulüp tarihinde ve lokalinde ilk kez kapanmasını sağlayarak bir rekora daha imza atmıştır” dedi.