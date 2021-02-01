Lefkoşa11 °C

  1. HABERLER

  2. TÜRKİYE

  3. Ege Beşik Gibi!
Ege Beşik Gibi!

Ege Beşik Gibi!

Bir deprem daha..

A+A-

İzmir açıklarından 4.8 büyüklüğünde deprem

 Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gündüz saatlerinde aynı bölgede çok sayıda deprem meydana gelmişti.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun açıklarında saat 22:46'da 4.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 10.23 km olarak açıklandı.

1-20210201232308.jpg

Hürriyet

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.