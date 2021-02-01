Ege Beşik Gibi!
Bir deprem daha..
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İzmir açıklarından 4.8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gündüz saatlerinde aynı bölgede çok sayıda deprem meydana gelmişti.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun açıklarında saat 22:46'da 4.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 10.23 km olarak açıklandı.
Hürriyet
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