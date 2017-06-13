EGE DENİZİ’NDE 12 SAAT İÇİNDE 35 DEPREM
Ege Denizi’nde 12 saat içinde 35 deprem
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Ege Denizi’nde dün saat 15.28’de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 12 saatte 3 ve üzeri büyüklüklerde 35 yer sarsıntısı oldu.
Ege Denizi’nde dün öğleden sonra başlayan depremsel hareketlilik sürüyor.
TC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin tespitlerine göre, Ege Denizi’nde saat 15.28’de yaşanan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntının ardından 12 saatte büyüklükleri 3 ve üzeri olmak üzere 35 deprem kaydedildi.
Bu depremlerden 7’si, en büyüğü 4,9 olmak üzere 4 ve daha fazla büyüklüklerde gerçekleşti.
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