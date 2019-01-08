EGE VE AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir deprem de Ege Denizi'nde meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 58 kilometre açığında, saat 09.45'teki deprem 31.8 kilometre derinlikte meydana geldi.

BİR DEPREM DE EGE'DE

Ege Denizi'nde de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.06'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin yerin 6,78 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.