Ege’de facia! Cansız bedenleri kıyıya vurdu

Midilli Adası yakınlarında meydana gelen olayda bir botun battığı ve yedi kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Bölgedeki balıkçılar, tahminlerine göre botta yaklaşık 40 göçmenin bulunduğu iddia etti.

Yunanistan sahil Güvenliği ve Yunanistan medyası tarafından yapılan açıklamada bu sabah saatlerinde Midilli Adası'ndaki Epano Skala bölgesinde kıyıdan yaklaşık 1 mil mesafede bir zodiak botun battığı ve çoğu Afrika kökenli olmak üzere 4'ü erkek 3'ü kadın 7 göçmenin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Boğularak yaşamlarını yitiren kişilerin hiçbirinde can yeleğinin olmadığı ve bölgede denizden ve havadan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bölgedeki balıkçıların tahminlerine göre botta yaklaşık 40 göçmenin bulunduğu iddia edildi.

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