Eğer Ceylan ile Hakan Aşk Yaşarsa...
Aslışah Alkoçlar'dan Ceylan Çapa yorumu
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Aslışah Alkoçlar, Arnavutköy Balıkçısı’nda görüntülendi. Dostu Ceylan Çapa’nın eski sevgilisi Hakan Sabancı’yla aşk yaşadığı için konuşmadıkları haberleri çıkan Alkoçlar, “Ceylan’la aramız açık değil” dedi.
Genç kadın, “Bu dedikodular gerçek çıkarsa aranız açılır mı?” sorusu üzerine “Hayır, aramız açılmaz.” yanıtını verdi.
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Etiketler : Aslışah Alkoçlar, Ceylan Çapa, Hakan Sabancı
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