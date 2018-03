Eğer O Belirtiler Varsa...

Kimi zaman kadınları endişelendiren vajinal akıntılar her sağlıklı kadında görülebilen normal bir durumdur. Günlük vajinal akıntının nemlendirme, koruma gibi özellikleri olduğunu anlatan Zülfikaroğlu, genital sağlık için yapılması gerekenlere dikkat çekti.

Çoğu kadında görülen vajinal akıntı çok normal bir durum olsa da kimi zaman kadınlarda endişeye neden oluyor. Bu akıntının bir hastalığın habercisi olabileceğini düşünenler ya da bu durumdan rahatsız olanlar doktorların kapısını çalıyor.

AKINTININ GÖRÜNTÜSÜ VE KOKUSU FARKLILAŞIRSA…

Beyaz, şeffaf akıntı her kadında görülen normal bir durumdur. Vajinal akıntılar, floranın normal ve sağlıklı olduğunun bir işaretidir. Genellikle kadınlarda vajinal akıntı normal ve düzenli olarak meydana gelir. Beyaz veya şeffaf renkte olabilir. Vajinal akıntı genital organlar tarafından üretilen bir sıvıdır ve vajinayı temizleyip nemlendirme özelliğine sahiptir. Aynı zamanda vajinal enjeksiyonlara karşı koruyucu özelliği vardır. Vajinal şeffaf akıntının şekli normal adet döngüsünün hormonal değişikliklerine bağlı olarak değişebilir. Örneğin yumurtlama döneminde veya adet öncesi ve sonrası günlerde akıntı miktarında artış olması normaldir. Ancak akıntının her zamanki görüntüsü ve kokusu farklılaşırsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.

VAJİNAL HİJYENİ SAĞLAMAK ÖNEMLİ

Vajinal hijyeni sağlamak için genital bölgenin kuru ve temiz tutulması gerekir ancak günlük akıntılar iç çamaşırında ıslaklığa neden olabilir. Bu nedenle günlük akıntısı yoğun olan kadınlar iç çamaşırlarını gün içinde değiştirmelidir. Kadınların yoğun günlük tempoları dolayısıyla iç çamaşırlarını değiştirmeleri kolay olmayabilir. Pamuksu yüzeyiyle nefes alan günlük pedler de pratik bir çözüm sağlayabilir.

GÜNLÜK PED KULLANMAK ZARARLI MI?

Günlük pedler nefes alan bir yapıda oldukları ve pamuk oranı yüksek olarak üretildikleri için vajinanın florasını bozmazlar. Günlük ped değiştirme sıklığı kişiden kişiye göre değişebilir. Ancak ortalama 3-4 saat içinde değiştirilmelidir. Günlük pedler dermatolojik testlerden geçtiği için günlük kullanım için de son derece güvenlidir. Bu pedler doğru kullanıldığında herhangi bir yan etkiye neden olmaz.



