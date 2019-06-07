Eğer üstünü böyle örterseniz...

BEBEK ARABASININ ÜSTÜNÜ ÖRTMEYİN

Yaz aylarında bebekleriyle gezintiye çıkan aileler, bebeklerini güneşten korumak için bebek arabasının üstüne bir battaniye ya da ince bir örtü örterler. Ancak bu sıcak yaz günlerinde bebek arabasının üstünü örterek bebeğinizi riske atıyor olabilirsiniz! İsveçli araştırmacılar içerideki havanın ne kadar ısınacağını görmek için boş bir bebek arabasına deney yaptı. Üstü açık bırakılan bebek arabasının içerisindeki sıcaklık 22 dereceyken, üstü örtüldükten yarım saat sonra 34 dereceye çıktı. Bir saat sonra ise içerideki hava 37 dereceyi gösterdi.

Deney, çocuklarını güneşten korumaya çalışan ebeveynlerin aslında onları daha fazla tehlikeye sokabileceğini gösteriyor. Bebek arabaları hızlıca ısındığı için arabanın üstü örtülü kaldıkça içeride nemli ve kirli hava dolaşımı olacak ve bebeğinizin kalitesiz havayı solumasına yol açacaktır. Bu durum bebeğinizde cilt kızarması, ishal, kusma, halsizlik, hızlı nabız, solunumda yavaşlama hatta bilinç kaybına bile yol açabilir. Yoğun ısıya maruz kalan bebeğin, ani bebek ölümü sendromu riski artabilir.

EĞER BEBEĞİNİZİ SICAKTAN KORUMAK İSTİYORSANIZ;

-Bebeğinize giydirdiğiniz kıyafetin ince ve hava geçiren kumaşa sahip olmasına dikkat edin. -Sıcak yaz günlerinde 11.00-17.00 arası gerekmedikçe dışarı çıkarmamaya özen gösterin. -Bebeğinize bol bol sıvı takviyesinde bulunun.



