EĞİTİM BAKANLIĞI'NA KARNE!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na yönelik eleştirilerini hazırladığı temsili bir karne ile ortaya koydu.

Temsili karnede, bilimsel, demokratik ve laik eğitim, yeni okul yapımı, alt yapı sorunlarını çözme, eksik kadroların tamamlanması, devlet okullarına gerekli bütçenin ayrılması, öğrencilerin güvenli taşınması gibi konularda “sıfır” not verildi.

Sendika’nın hazırladığı temsili karnede, bakanlığın partizanlık, yasaların ve tüzüklerin hiçe sayılması, eğitimin vakıflara havale edilmesi, eğitimin özelleştirilmesi konularında ise bakanlığın çok başarılı olduğu ve “10” not aldığı kanaati ortaya konuldu.