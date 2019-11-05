EĞİTİM BAKANLIĞINA SİYAH ÇELENK!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yetkilileri türbanlı öğretmen ataması yapılmasının yasalara aykırı olduğunu savunarak siyah çelenk bırakarak protestoda bulundu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası yetkilileri Kamu Hizmeti Komisyonu önünde konuyla ilgili basına açıklamada bulundu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, gericilik faaliyetlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine de taşınmak istendiğini bu çerçevede talimatla türbanlı bir öğretmen ataması yapıldığını iddia etti.

Elcil, “Atatürk ilkelerini Misak-ı Milli sınırları dışında benimseyen ilk ülkeyiz. Atatürk devrimlerini uygulayan bir devletiz, yasalarımız bunları öngörüyor. Bizim yobazlığa fırsat veren anlayışlara tahamülümüz yok. Atatürk’ün dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ülkesi olamaz” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem de ortak basın bildirisini okudu.

Açıklamada, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Anayasa ve Milli Eğitim yasamıza aykırı atama yaptığını savunarak bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Açıklamada söz konusu atamanın ‘belli bir ideolojinin istihdam yoluyla dayatmasıdır’ ifadeleri kullanıldı.

Çağdaş demokratik ülkelerde kamu hizmetlerinin dinselleştirilmesinin mümkün olamayacağına işaret edilen açıklamada, ‘Bilinmelidir ki bizler Atatürk ilke ve devrimleri çerçevesinde, çağdaş, laik, bilimsel eğitim ve toplum yapısında olan Türkiye’nin yurtta ve dünyada barışı savunan Türkiye’nin destekçisiyiz” denildi.

Sendika yetkilileri daha sonra Kamu Hizmeti Komisyonu önüne siyah çelenk bıraktı. Ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önüne gidildi.

Burada yapılan konuşmalarda bir yandan türbanlı öğretmen ataması yapılırken diğer yandan Pazar günü Atatürk’ü anmak için çağrı yapılması iki yüzlülük olarak nitelendirildi.