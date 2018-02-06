EĞİTİM SORUNLAR YUMAĞI!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’i önümüzdeki dönemde ciddi sorunlar bekliyor. Öğretmen sendikaları ise ciddi sorunlarla karşı karşıya olduklarını kaydederek çözüm arayışında

Duygu ALAN

İlk ve orta dereceli devlet okullarında sorunlar yeni hükümet döneminde çözüm bekliyor. Devlet okullarında yıllardır ne kadro sorunu aşıldı ne de altyapı sorunlarına çözüm üretildi.

KTÖS ve KTOEÖS yetkililerinden alınan bilgiye göre, birçok okulda halen müdür, müdür muavini, rehber öğretmen ve özel eğitim öğretmenlerine ihtiyaç var.

Devlet okullarında sınıflar ihtiyaca sevap vermiyor, bazı okullarda ek sınıflar yapılması gerekiyor. Birçok bölgede yeni ilk ve orta dereceli okul binaları inşa edilmesi gerekiyor.

Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın(KTOEÖS) yetkilileri eğitimdeki sorunları anlattı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan bu yönde beklentilerini açıkladı.

Mevcut sınıf sayısı ihtiyaca cevap vermiyor

Artan ülke nüfusuna paralel ilk ve orta dereceli okullarda öğrenci nüfusu da her geçen yıl artıyor. Mevcut okul binaları, sınıflar öğrenci nüfusuna ihtiyaca cevap veremiyor.

35-40 öğrenci bir sınıfta eğitim görüyor, sınıflarda kabalık nedeni ile ortaya çıkan sağlık tehdidi bir yana 40 kişi bir sınıfta öğrenciler dersi anlamakta sıkıntı yaşarken öğretmen de dersini anlatmakta sorun yaşıyor.

Ülke genelinde eğitim faaliyeti gösteren devlet okullarının çoğunda yeni sınıflar yapılması gerekiyor.

Yeni okul binaları yapılması isteniyor

Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) yetkililerinden verilen bilgiye göre, ayrıca Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da acil olarak yeni okul binalarına ihtiyaç var.

Altyapı sorunları da çözümsüz bekliyor

Kamu okullarında altyapı eksikliklerine ve inşaata dayalı sorunlar da halen çözümlenmedi.

Ülke genelinde birçok ilkokul, ortaokul ve lisede okul binalarının bir an önce tadil edilmesi gerekiyor.

Elcil: Denetmen kadrosunu sorunu hemen aşılmalıdır

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, eğitimin bugüne kadar hep ihmal edildiğini ve eğitimde yaşanan çözümsüz sorunlar nedeni ile toplumun devlet okullarına güvenin azaldığını kaydetti.

Yıllardır bakanlığın eğitimdeki sorunlara cevap verebilecek kabiliyette olmadığını savunan Elcil, “Özellikle Özdemir Berova’nın bakanlığı döneminde eğitime ciddi zarar verildiğini öne sürdü.

Şener Elcil, gerek devlet okullarında gerekse özel okul ve dershanelerde denetim değerlendirme yapılmadığını söyleyerek bugün 60 olması gereken denetmen kadrosunun şuanda 12 olduğunu kaydetti.

Kolej Giriş Sınavı ve üniversite giriş sınavlarına da değinen Elcil, “Kolej Giriş Sınavı ve üniversite giriş sınavı ile bir tedbir alınmalıdır. Kolejlerin ÖSS’ye öğrenci hazırlamaması gerekiyor. Mevcut sistem çocukları strese sokuyor, aileleri çocuklarının eğitimi konusunda özel okullara zorluyor” dedi.

Elcil, ayrıca bütün düzeylerdeki okullarda yabancı dile ağırlık verilmesi gerektiğini ve öğretmenlerin verimliliğinin de değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Müfredatlar ele alınmalıdır”

Eğitimde en acil çözüm bekleyen sorunun ise altyapı sorunu olduğunu söyleyen Şener Elcil, Girne’ye en kısa zamanda birer tane ilkokul, anaokulu ve lise yapılması gerektiğini belirtti.

Eğitimin amacının paylaşmayı bilen, evrensel değerleri benimsemiş, teknolojiyi kullanabilen, kendi dilinde ve yabancı dilde iletişim kurabilen, meslek sahibi bireyler yaratmak olması gerektiğini söyleyen Elcil, bu noktada müfredatların da ele alınması gerektiğini söyledi.

Elcil, “Şovenist, ırkçı eğitim sisteminden evrensel değerleri, paylaşımı, hoşgörüyü içeren, verimli bir eğitim sistemine geçilmelidir” dedi.

KTÖS genel Sekreteri Şener Elcil, okullara cari bütçenin ayrılması ve bu bütçenin de devlet okullara yansıtılması gerektiğini, özel okullara teşvik edilmemesi gerektiğini belirtti.

“Toplum mühendisliğinin önüne geçilmelidir”

Şener Elcil, İlahiyat Koleji ile yapılmaya çalışılan toplum mühendisliğinin önüne geçilmelidir” dedi.

Elcil, ülkede öğrencilerin yüzde 56’sının yurttaş olmadığını belirterek, dünyanın başka hiçbir ülkesinde benzer bir örneğin bulunmadığını söyledi.

Elcil, bu bağlamda Vatandaşlık Yasası’nın düzeltilmesi gerektiğini, çalışma izni ile ülkeye gelenlerin ailesini getirmemesi ile ilgili caydırıcı önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Selengin: Müdür, müdür muavini ve öğretmen eksikliği ciddi sorun

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Aziz Selengin, orta eğitimde müdür, müdür muavini ve öğretmen eksikliği sorununun halen devam ettiğini söyleyerek, orta eğitimde öncelikli olarak bu sorunun aşılması gerektiğini kaydetti.

Eksik tüzüklerin ve yasaların yeniden düzenlenip altyapı çalışmaları yapılarak eksiksiz olarak yeni döneme başlanması gerektiğini söyleyen Selengin, ayrıca eksik olan müfredatların da tamamlanması gerektiğini söyledi.

Aziz Selengin, ayrıca ilahiyat alanında ciddi sıkıntılar olduğunu ve denetleme sürecinin bir an önce tamamlanması, gerekli adımların bu yönde atılmasını istediklerini ifade etti.

“Okul ve sınıf ihtiyaçları giderilmelidir”

Aziz Selengin, Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de okul eksikliklerinin bir an önce tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Birçok okulda sınıf ihtiyacının da olduğunu ifade eden Selengin, çok okulda 35-40 kişilik sınıflar oluştuğunu, bu durumun da eğitimin kalitesini ve eğitimde verimliliği düşürdüğünü ancak okulların öğrenci alımına devam ettiğini ifade etti.

“Olumlu sinyaller alıyoruz”

KTOEÖS Genel Sekreteri Aziz Selengin, yeni hükümetten eğitimdeki sorunların çözümüne yönelik olumlu sinyaller aldıklarını belirtti.

Selengin, “Hükümet tek bir partinin iktidarlığında da kurulmuş olsa, ikili koalisyon hükümeti de olsa bizim için önemli olan niyettir. Tek parti iktidarında hükümet de gördük, ikili koalisyon hükümeti de gördük. Şimdi de 4’lü koalisyonu göreceğiz. Biriken sorunların çözümünün bir anda olmayacağını biz de biliyoruz ama adım atılması ve iyi niyet göstergesi bekliyoruz. Bu anlamda da sinyalleri alıyoruz” diye konuştu.

Havadis