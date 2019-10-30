EĞİTİM UÇAĞININ DÜŞÜŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Geçitkale Havaalanı pisti yakınlarında dün meydana gelen ve iki uçuş eğitmeninin hayatını kaybettiği uçak kazasının araştırılması için Türkiye’den bu sabah KKTC’ye gelen teknik ekip çalışmalarına başladı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bağlı 2 kişilik kaza/kırım ekibi, bu sabah KKTC’ye geldi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kaza/kırım ekibi, Bakanlık Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı başkanlığında, KKTC Sivil Havacılık Dairesi teknik ekibi ile çalışmalarına başladı.

İnceleme ve tetkiklerin 3 gün sürmesi planlanıyor…İnceleme sonrası bir ön rapor hazırlanırken, detaylı teknik raporun 1 ay içinde hazır olması hedefleniyor.

Hava Sporları Federasyonu’na ait eğitim uçağı dün öğle saatlerinde Geçitkale Havaalanı pisti yakınlarına düşmüş, kazada uçuş eğitmenleri Serkan Özcezarlı ile Hakan Çetinkaya hayatını kaybetmişti.