"EĞİTİM VE SAĞLIKTA SİYASET OLMAMASI GEREKİYOR"

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, evde sağlık hizmetleri biriminde görev yapan bir personelin hiçbir gerekçe gösterilmeden başka bir merkezde görevlendirildiğini iddia ederek bu durumu siyasi bir karar olarak nitelendirdi.

Büyükkonuk Belediye binasında basına açıklamalarda bulunan Sennaroğlu, Belediyenin kendi çaba ve imkanları çerçevesinde 2014 yılında sağlık birimini hayata geçirdiklerini, Türkiye’den ambulans hibesi de aldıklarını anlatarak, 65 yaş üstü 400 vatandaşa hizmet verdiklerini söyledi.

Birimde çalışan bir personelin hiçbir gerekçe gösterilmeden ihtiyaç olmayan başka bir merkeze aktarıldığını iddia eden Sennaroğlu, eğitim ve sağlıkta siyaset olmaması gerektiğini söyledi.