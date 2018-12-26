"EĞİTİMDE GÜNÜ BİRLİK TEDBİRLER ALINIYOR"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası yetklilileri, Yüksek Danışma Kurulu toplantısıyla ilgili Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Sendika Genel Sekreteri Şenel Elcil, 2012 yılından buyana ilk kez gerçekleştirilecek Yüksek Danışma Kurulu toplantısının tamamen göstermelik bir düzenleme içerdiğini savundu.

KTÖS Genel Sekreteri Şenel Elcil, eğitimde çok ciddi sorunlar bulunduğunu, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’in de bunları bildiğini belirtti.

Bakan Özyiğit’in, bakanlığın mevcut kadro ve icra organlarının şekillendirilmesi, okulların alt yapılarının iyileştirilmesi, okullara cari büçte ayrılması, müfredatlar ve koleje giriş sınavları konusunda verdiği sözleri yerine getirmediğini ifade eden Elcil, 11 aydır görevde olan hükümetin rutin konular dışında hiçbirşey yapmadığını iddia etti.

Elcil, 2012 yılından beri yapılmayan Yüksek Danışma Kurulu toplantısının tamamen göstermelik ve göz boyamaya dönük bir düzenleme içerdiğini ileri sürerek, öğretmenlerin yükselmeleri ile ilgili mevcut ancak yanlış olan sisitemin değiştirilmesine yönelik sendikanın yaptığı önerilerin de dikkate alınmadığını savundu.

Tamamen günü birlik tedbirler alındığını belirten Elcil, hükümeti ve Eğitim Bakanlığı’nı hayal kırıklığı olarak nitelendirdi.