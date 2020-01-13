EĞLENCE MEKANINA SİLAHLI SALDIRI!

Gazimağusa'da faaliyet gösteren Thrones isimli eğlence mekanına ateş açıldı. Can kaybı veya yaralanma olmazken, işletmenin camları hasar gördü.

Gazimağusa'da Zorbalar Sokak üzerinde faaliyet gösteren Thrones isimli eğlence mekanına ateş açıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün sabah saat 07.00 sıralarında açılan ateş sonucu herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, işletmenin camları hasar gördü.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor. Thrones Club İşletme Müdürü Hüseyin Laptalı, yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Yapılan saldırının mekanın kapalı olduğu saatte meydana geldiğine dikkat çeken Laptalı, “Sokak magandalarının saldırısına uğradık” dedi. Polis Genel Müdürlüğü ve Mağusa Polis Müdürlüğüne olan güvenlerinin tam olduğuna vurgu yapan Hüseyin Laptalı, saldırıyı gerçekleştirenlerin yargı huzuruna çıkarılacağına inançlarının tam olduğunu söyledi.