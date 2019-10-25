EĞLENCE MEKANINDA ADAM YARALAMA!

YARALAMA

25.10.2019 tarihinde, sat 03:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında, C.B. (E-23), 124 promil alkollü içki tesiri altında olduğu bir sırada, aralarında çıkan tartışma sonucunda Ercan BÜLBÜL’ün yüzüne tasarrufunda bulunan içki bardağı ile vurmak suretiyle adı edileni yüzünün çeşitli yerlerinden yaralamıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.