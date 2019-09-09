EĞLENCE MEKANINDA HIRSIZLIK!

HIRSIZLIK

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 00:20 sıralarında Güvercinlik’de faaliyet gösteren bir eğlence yerinde, bir müşteri tarafından unutulan para cüzdanı ve içerisinde bulunan 1175 TL nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.Ö. (E-33) tutuklanmış olup, soruşturması devam ediyor.