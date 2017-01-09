EĞLENCEDEKİ VATANDAŞLARIN EVLERİNİ SOYDUK!

Gazimağusa Bölgesi’nde yılbaşı gecesi birçok eve girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişinin ardından, aynı hırsızlıklara karıştığı öne sürülen Kahraman Önen de tutuklandı.

Ahmet İLKTAÇ

Gazimağusa Bölgesi’nde yılbaşı gecesi vatandaşların yeni yıl kutlamalarında olmalarını fırsat bilen ve birçok eve girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen “çete”nin üyesi olmakla suçlanan, Kahraman Önen isminde bir kişi daha tutuklandı.

Kahraman Önen’in Gazimağusa, Tuzla ve Mutluyaka köylerinde hırsızlık yaptığını itiraf ettiği öne sürülürken, polis hırsızlık olayları ile ilgili araştırmasını sürdürmek için zanlı aleyhine 1 günlük tutukluluk emri temin etti.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi Yargıcı Hasan Dağlı huzurunda görüşülen dünkü tutukluluk duruşmasında İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Serhan Bundak, Gazimağusa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görevli polis memuru Arif Toroslu’yu tanık olarak dinletti.

Tanık polis Arif Toroslu, zanlı Kahraman Önen’in, 1 Ocak 2017 tarihinde 02.00- 10.30 saatleri arasında Gazimağusa’da Hüseyin Akil Hoca Sokak numara 12 A adresindeki Hasan Zorba’ya ait evin güneye bakan alüminyum sürme kapısını açarak içeriye girdiğini ve evin salonunda bulunan Samsung J7 marka cep telefonunu çalıp doğuya bakan giriş kapısını açıp evden dışarı çıktığını söyledi.

Polis memuru, zanlının 7 Ocak 2017 tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti.

Zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini anlatan tahkikat memuru, aynı zamanda Gazimağusa’da Tuzla ve Mutlukaya köylerinde 1 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen ev açma sirkat suçlarını işlediğini kabul ettiğini bildirdi.

Arif Toroslu, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde suçlarını kabul ettiğini dile getirdi.

Tanık polis, mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler ve izlenmesi gereken kamera görüntüleri olduğuna değindi.

Polis memuru, mesele ile ilgili aranan emareler olduğunu da belirtti ve mahkemeden tahkikatlarının salimen yürütülebilmesi için zanlının, 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Savcı Serhan Bundak, mesele ile ilgili tutuklu bulunan diğer zanlıların tutukluluk sürelerini dikkate alarak bu zanlı ile ilgili talep edilen süreyi 1 gün ile sınırlandırdı.

Mahkemenin söz vermesi üzerine zanlı; “Zaten ben her şeyi anlatmışım. Tutukluluk talebine itirazım vardır” dedi.

Yargıç Hasan Dağlı zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını emretti.

Kıbrıs